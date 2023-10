Coppa Italia Serie C: gli arbitri designati per il primo turno

Gli arbitri designati per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, in programma tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre:

AVELLINO-MONOPOLI: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido ed Edoardo Maria Brunetti di Milano

IV: Emanuele Velocci di Frosinone

FOGGIA-SORRENTO: Marco Peletti di Crema

Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1

IV: Matteo Cavacini di Lanciano

JUVE STABIA-POTENZA: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Nicola Di Meo e Vincenzo Russo di Nichelino

IV: Davide Testoni di Ciampino

PICERNO-TARANTO: Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Diego Spatrisano di Cesena

Iv: Simone Palmieri di Avellino

TURRIS-CERIGNOLA: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Roberto Meraviglia di Pistoia

IV: Alessandro Femia di Locri

VIRTUS FRANCAVILLA-BRINDISI: Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Antonio Aletta di Avellino è Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia

IV: Luigi Lacerenza di Barletta

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp