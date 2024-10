Verso Casarano-Virtus Francavilla, Ginestra: “Affrontiamo il Dream Team della Serie D”

Alla vigilia del big match che domani pomeriggio vedrà di scena al Capozza Casarano e Virtus Francavilla, l’allenatore dei biancazzurri Ciro Ginestra ha parlato così in conferenza stampa: “Mi aspetto una gara importante e difficile. Giochiamo in trasferta contro il Dream Team della Serie D, in casa della grande favorita di questo girone. Tutte le gare sono complicate, ma questa penso sia diversa. Per la prima volta scendiamo in campo dopo un ko. La squadra sta bene, i ragazzi sono tranquilli. Perdere ovviamente non fa piacere a nessuno, specialmente quando non meriti di perdere. Penso sia un bene scendere subito in campo, con la rabbia accumulata domenica. C’è poco tempo per preparare la partita, questo è un peccato. Sarà una gara all’insegna del rispetto, perchè tanti giocatori si conoscono fra di loro. Noi rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Vogliamo confrontarci contro una grande squadra, ci sapremo dimostrare all’altezza. Non sarà un mezzo passo falso a cambiare il nostro percorso. È una gara in cui i duelli faranno la differenza, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Pareggiando i duelli penso possa diventare una partita bella da guardare. Loro hanno qualità, ma anche noi ne abbiamo. Bonavolontà? Non sarà della partita. Il suo infortunio non dovrebbe essere troppo grave, ma va monitorato per capirne qualcosa in più. Con Marconato al suo posto ovviamente cambia la struttura del centrocampo. Allegrini invece sta bene, deciderò se rischiarlo oppure no. Non escludo la possibilità di giocare con Arrighini accanto a Sosa, abbiamo tante possibili soluzioni. Non abbiamo intenzione di giocare una gara di attesa, vogliamo proporre la nostra idea di calcio, con la consapevolezza di affrontare un avversario di livello molto alto. Latagliata o Lambiase? Dipende da chi giocherà in attacco”.

