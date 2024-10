Cavese: Esonerato Di Napoli, è fatta per Enzo Maiuri

Enzo Maiuri sarà il nuovo allenatore della Cavese. In giornata il club campano ha deciso di esonerare Lello Di Napoli (la decisione sarà comunicata nel pomeriggio) puntando con forza sull’ex Sorrento. Maiuri nelle scorse ore aveva avuto diversi colloqui anche con il Latina ma alla fine ha scelto Cava de’ Tirreni dove era già stato protagonista in passato. Positivo l’incontro che si è svolto in mattina. Per Maiuri contratto biennale e la garanzia di poter intervenire sul mercato a gennaio.

