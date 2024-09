Verso Andria-Francavilla, Ginestra: “Sfida non decisiva, ma assai complicata”

Alla vigilia di Fidelis Andria-Virtus Francavilla, il tecnico dei biancazzurri Ciro Ginestra ha presentato così il derby che si giocherà domani al Degli Ulivi: “Mi aspetto una gara complicata e difficile. La Fidelis è una squadra più che valida, costruita bene ed allenata altrettanto bene. La posta in palio sarà alta, ma noi vogliamo giocarcela. Loro sono sicuramente in difficoltà di risultati, ma assolutamente non di prestazioni. Andria è una piazza importantissima, che meriterebbe ben altre catgegorie. I miei calciatori sanno a cosa andremo incontro domani. Dopo quattro giornate non possiamo parlare di una gara decisiva, ma sicuramente ci attende un esame, come ogni domenica del resto. Far bene domani ci potrebbe aiutare a rafforzare ulteriormente ciò che abbiamo fatto fino ad ora, ma sarà complicatissimo e ne siamo consapevoli. Di Benedetto pensa di avere la squadra più forte? Forse è vero. Hanno nomi importanti e di valore. Spesso però anche chi parte con i favori del pronostico incontra delle difficoltà. Proveremo a sfruttare i rispettivi momenti del match in nostro favore. Faremo una gara cattiva ed aggressiva. Vincendo i duelli avremo maggiori probabilità di tornare a casa col bottino pieno. Ho diversi dubbi di formazione, penso che mi accompagneranno fino alla fine”.

