Gravina, Tiozzo: “Brindisi? Squadra arrabbiata con un grande allenatore. Dovremo avere un approccio brillante”

Due vittorie su tre partite giocate: questo è lo score del Gravina, che è a caccia della sua prima vittoria casalinga in campionato. La squadra gialloblù tenterà di conquistarla proprio domani, quando sfiderà il Brindisi targato Ragno. In vista del match, l’allenatore Luca Tiozzo e Aldo Banse si sono espressi durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito le loro parole:

Sul Brindisi: “Sarebbe bello centrare la vittoria in casa dopo due vittorie in trasferta, ma non scontato. Troviamo un avversario arrabbiato, hanno cambiato un grande allenatore con un altro altrettanto grande. Quando a -11 decidi di prendere un allenatore come Ragno, che è una garanzia, di fronte all’esonero di Monticciolo e mettere 3 colpi in pochi giorni, vuol dire che c’è la voglia di salvarsi. Hanno fatto un investimento incredibile, stanno ripartendo nuovamente. Noi dovremo avere un approccio brillante. Il Brindisi, se fosse partita da 0 sarebbe tra le pretendenti al titolo. Domani dipende da noi”.

Le motivazioni del Gravina: “Noi stiamo migliorando di partita in partita. Vedo un gruppo motivato, che in settimana mi crea dei dubbi su chi schierare e chi far subentrare.

Partita durante la festa patronale: “Ci auguriamo di vincere, speriamo possano venire i nostri tifosi nonostante la festa patronale”.

Aldo Banse sul suo impatto: “Mi sto trovando molto bene, sono molto contento. Il mister lo conosco già da un po’”.

