Vela, Città di Bari: previsto vento di scirocco per seconda giornata prove

Fervono i preparativi per la seconda giornata di prove del XXIV Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari”, valido per la selezione al campionato Vela d’Altura dell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2024. Domenica 11 febbraio gli iscritti si troveranno davanti a due prove per ciascuna categoria (altura e minialtura) su percorso a bastone che sarà allestito anche questa volta sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari. La partenza della prima prova è prevista per le ore 10.30.

Al momento le previsioni meteo parlano di un vento di Scirocco di intensità fino a 18-19 nodi e poca onda, caratteristico del capoluogo pugliese, con cielo coperto ma senza pioggia. Condizioni che a Bari fanno pregustare una nuova divertente e intensa giornata per gli equipaggi che si schiereranno sulla linea di partenza.

Le classifiche overall in tempo compensato dopo le due prove della prima giornata, formulate negli scorsi giorni dopo la registrazione del certificato di stazza di tutti i partecipanti, vedono per l’altura in testa “Morgana” di Paolo Barracano (LNI Bari) seguita da “Euristica 2” di Siro Casolo (CN Bari) e “Hydra” di Valerio Savino con al timone Salvatore Di Corato (CN Bari).

Andando a guardare nel dettaglio tra le imbarcazioni Crociera Regata troviamo al primo posto “Hydra”, al secondo “Frà Diavolo” di Saverio Scannicchio (LNI Bari) e al terzo “Grace” di Nicola Turi (CV Bari). Tra i Gran Crociera invece il primo posto è di “Morgana” seguita da “Euristica 2” e da “Ohana F” di Angelo Volpe (Cus Bari). Tra i minialtura a guidare la flotta è “L’Emilio” di Compagnia del Mare con Francesco Mastropierro al timone (CV Molfetta). Alle sue spalle ci sono “Folle Volo Racing” di Giuseppina D’ambrosio con Fabrizio Buono al timone (CN Bari) e “Argentina” di Antonio Patimo (CN Bari).

Protagonisti dell’organizzazione del Campionato Invernale “Città di Bari” 2024 sono il Circolo della Vela Bari, la Lega Navale Italiana di Bari, il Circolo Nautico Il Maestrale, il Circolo Nautico Bari e il CUS Bari, con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela – VIII zona.

La XXIV edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari” è resa possibile anche grazie agli sponsor Intempra.com, Consorzio Produttori Vini di Manduria, Publitalia Sport & Gadget, MeetingroomBari, Dillo Acrylic Design e Happy Network. Sponsor tecnico: Obiettivo Mare.

