Pallamano A/Gold, un brutto Fasano cade nel recupero con Cingoli

Ancora una sconfitta esterna per la Sidea Group Junior Fasano, superata in casa del Macagi Cingoli per 25-24 nel recupero della 1a giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24..

Partita brutta e piena di errori per la formazione biancazzurra che nel primo tempo, dopo un avvio equilibrato, prova a staccare gli avversari realizzando un parziale di 5-0 che portava il risultato dal 7-6 al 7-11 del 20’. La compagine marchigiana tornava a ridosso dei campioni d’Italia prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi sotto di un goal (11-12), operando il sorpasso nei minuti iniziali della ripresa (16-14 al 39’).

Il vantaggio a favore dei locali tocca successivamente il +4 (21-17 al 45’), ma i fasanesi, pur continuando nelle imprecisioni, tornano in partita, accorciando prima sul 23-22 al 52’, e poi pareggiando sul 24-24 al 55’. Nei 5’ conclusivi però a segnare è solo il Cingoli, che a poco più di 2’ dal termine realizza il 25-24 finale, resistendo ai tentativi della Junior di pervenire perlomeno al pari.

Per Flavio Messina e compagni, terzi in graduatoria alle spalle di Brixen e Merano, chance di riscatto sabato prossimo a Siracusa, contro il team siciliano oggi superato in casa in rimonta dal Cassano Magnago, appaiato in classifica al Fasano.

”Abbiamo disputato la peggiore partita della stagione sbagliando tutto quello che potevamo sbagliare, c’è poco da dire – dichiara coach Vito Fovio -. C’è rammarico per il fatto che, nonostante tutti gli errori, con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto comunque portare a casa l’intera posta in palio, ma nello sport se non giochi bene puoi perdere contro chiunque. Ora ognuno deve assumersi le proprie responsabilità per poi andare a Siracusa cercando di ottenere la vittoria”.

Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano 25-24 (11-12 p.t.)​

Macagi Cingoli: D’Agostino 1, Ciattaglia 2, Mohamed 4, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 3, Mihail, Bordoni, Latini, Strappini 3, D’Benedetto 2, Rossetti 3, Compagnucci, Gigli, Albanesi, Codina Vivanco 6. All. Sergio Palazzi.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 4, Angiolini 6, Amato, Pugliese 3, Leban, Messina, Boggia, Gallo, Cantore 2, Marinho Da Cunha 5, Beharevic, Knezevic 4, Corcione. All. Vito Fovio.​

Arbitri: Bertino-Bozzanga.

Risultati dei recuperi della 1a giornata di ritorno: Teamnetwork Albatro-Cassano Magnago 29-30, Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano 25-24, Alperia Black Devils-Bozen 24-24.​



Classifica: Brixen 26, Alperia Black Devils 23, Cassano Magnago e Sidea Group Junior Fasano 22, Conversano 21, Bozen* 20, Raimond Ego Sassari* 16, Macagi Cingoli* 12, Sparer Eppan 11, Teamnetwork Albatro* 10, Trieste 8, Secchia Rubiera 7, Pressano e Carpi 4. *Una partita in meno (il 14/02 si disputeranno i recuperi della 2^ giornata di ritorno Bozen-Macagi Cingoli e Raimond Ego Sassari-Teamnetwork Albatro).

Prossimo turno (10/02): Cassano Magnago-Raimond Ego Sassari, Teamnetwork Albatro-Sidea Group Junior Fasano (ore 16.30), Macagi Cingoli-Trieste, Secchia Rubiera-Brixen, Carpi-Bozen, Conversano-Pressano, Alperia Black Devils-Sparer Eppan.

