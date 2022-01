VEGLIE – Un incendio si è sviluppato poco prima delle 22.00 a Veglie, in via Bosco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento Veglie in via Bosco ive era stati segnalati un incendio che coinvolgeva un bobcat all’interno di un’area in cui erano parcheggiati altri mezzi da cantiere utilizzati per la manutenzione della rete dell’acquedotto che in questi giorni sta interessando proprio la via Bosco. L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme prima che queste si estendessero agli altri mezzi. Al momento sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo, da una prima analisi sembrerebbe di matrice dolosa. Il danno ammonterebbe a circa 25 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la zona sembra essere sprovvista di telecamere.