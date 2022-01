Fiamme nella notte ad una Mercedes di proprietà di un 64enne del posto. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuta in via Donatello a Spongano dove intorno all’una e mezza è stata avvolta dalle fiamme l’autovettura. Dopo aver domato l’incendio i caschi rossi messo in sicurezza la zona. Si indaga sulle cause che hanno provocato il rogo. Sul posto sono giunti i Carabinieri.