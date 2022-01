ALLISTE – Rapina intorno a mezzogiorno al supermarket A&O del Gruppo Gaetani, situato sulla via per Alliste a Felline (Frazione di Alliste). Due rapinatori hanno fatto irruzione all’interno del supermercato e uno dei due, armato di pistola, forse giocattolo o a salve, si è fatto largo arrivando fino alla cassa per poi farsi consegnare l’incasso. Una volta arraffato il bottino sono fuggiti via a bordo di una Jeep bianca. Avevano il volto travisato da passamontagna. La zona è stata raggiunta dai carabinieri di Racale e Casarano e dagli agenti di Polizia di Gallipoli e Taurisano. Al vaglio le registrazioni dei filmati di sorveglianza.