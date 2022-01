SAN SEVERO – Salgono a quattro gli attentati dinamitardi avvenuti a San Severo dall’inizio del 2022, otto in totale in tutta la provincia di Foggia.

Altre due bombe sono state fatte esplodere nella notte. La prima alle 3:30 ai danni di un salone di parrucchiere “Li Quadri” in via Checchia Rispoli. Poco dopo un altro ordigno e’ stato fatto esplodere davanti alla saracinesca dell’attività commerciale Pirolandia in corso Leone Mucci. Ingenti i danni provocati alle due attività. Le esplosioni sono state avvertite anche in altre zone della città.Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e le forze di polizia per l’avvio delle indagini.