Vasto incendio a Sandonaci, intervento del VVF di Francavilla Fontana e Taranto

Vasto incendio a Sandonaci, nei pressi del campo sportivo. Le fiamme sono divampate attorno alle 15.30. Ad andare a fuoco, per cause da accertare, prima le sterpaglie presenti in zona che hanno, successivamente, intaccato una catasta di legno prima raggiungere il garage di un’azienda. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e di Taranto. Dai primi accertamenti pare non ci siano feriti.

