Crisi politica a Brindisi, Luperti: ‘Situazione grottesca’

“La crisi politica al Comune di Brindisi sta assumendo aspetti grotteschi. La quasi totalità dei consiglieri comunali di maggioranza chiede al sindaco Marchionna di azzerare la Giunta e sostituire gran parte degli attuali assessori. I partiti politici sono totalmente fuori gioco, limitandosi a difendere chi li rappresenta nell’Esecutivo. Il risultato è un blocco che dura da settimane”. Lo scrive in una nota Lino Luperti, consigliere comunale.

“Il dubbio che si voglia prolungare questa crisi per evitare di affrontare problemi più gravi, come il futuro della Brindisi Multiservizi, è forte. La situazione finanziaria della società peggiora con il passare del tempo e la soluzione spetta a chi governa la città. Tuttavia, si continua a rinviare tutto, sperando in un miracolo”, aggiunge Luperti.

“È evidente che il sindaco Marchionna non può più nascondersi. Deve decidere se confermare o azzerare la Giunta e scegliere persone capaci di affrontare i problemi di Brindisi. Successivamente, deve cercare i voti in Consiglio per procedere. In caso contrario, sa bene quale strada intraprendere, poiché non si può continuare a “tirare a campare”. La pazienza dei brindisini è al limite”, conclude Lino Luperti.

