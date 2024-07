Valtur Brindisi, mercato in fermento: Kevin Ndzie nel mirino

Sono giorni frenetici in casa Valtur Brindisi, che in vista del prossimo campionato di Serie A2 non ha alcuna intenzione di recitare un ruolo marginale. Dopo gli arrivi di Giovanni Vildera e Todor Radonjic, la società del Presidente Fernando Marino è al lavoro per consegnare a coach Piero Bucchi gli uomini giusti per la scalata in LBA.

Il terzo nome in entrata potrebbe essere quello di Kevin Ndzie, centro camerunense di nazionalità italiana che nell’ultima stagione si è diviso tra Orzinuovi in A2 e Virtus Lumezzane in B Nazionale. Classe 2003, cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra, i suoi 213 cm gli permettono di essere dominante sotto canestro.

Nel suo curriculum, inoltre, c’è un’esperienza in A2 con la Vanoli Cremona nella stagione 2022-2023, squadra con cui ha centrato la promozione in Serie A dopo aver vinto playoff, Supercoppa LNP e Coppa Italia LNP.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author