Volley U22/F, vittoria dell’Italia al debutto europeo di Lecce

La nazionale italiana femminile Under 22, guidata da Marco Mencarelli, ha iniziato alla grande il suo percorso europeo vincendo per 3-0 (25-14, 25-12, 25-15) con la Lettonia al Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce.

La partita inaugurale del torneo continentale, ospitato in Puglia grazie al supporto della Regione Puglia, Assessorato allo Sport, della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce e Copertino, è stata una dimostrazione di forza delle azzurrine.

Il match

Le ragazze di Mencarelli hanno dominato fin dall’inizio, mantenendo un controllo costante del gioco. Il primo set ha visto l’Italia prendere rapidamente il comando (8-3), chiudendo con un convincente 25-14. Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con le italiane che hanno spinto subito sull’acceleratore, chiudendo 25-12 grazie a un punto decisivo di Eze. Nel terzo set, nonostante un coraggioso tentativo di rimonta della Lettonia, le azzurrine hanno mantenuto il controllo, chiudendo la partita con un 25-15.

Le protagoniste

Per l’Italia, il sestetto iniziale era composto dalla diagonale Eze-Adelusi, le centrali Costantini-Eckl, le schiacciatrici Gardini-Nervini e il libero Ribechi. La Lettonia, guidata dall’italiano Daniele Capriotti, ha schierato Struka, Cepurite, Sosinovica, Vagele, Pridatko e il libero Grundmane. Nonostante l’impegno delle lettoni, le azzurrine hanno mostrato una superiorità netta, segnalata anche dalle statistiche individuali: Nervini ha chiuso con 12 punti, Eckl con 9 e Gardini con 10.

Le dichiarazioni

Marco Mencarelli ha espresso grande soddisfazione per l’esordio, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche contro avversari meno ostici. Anna Adelusi ha evidenziato l’importanza del supporto del pubblico di Lecce e la determinazione della squadra nel crescere partita dopo partita.

Prossimo impegno

La nazionale italiana tornerà in campo domani per affrontare l’Ucraina, superata dalla Turchia per 3-0. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV, commentata da Piero Giannico ed Elisa Peluso.

Calendario e risultati

Pool I (Lecce)

– 01/07: Ucraina – Turchia 0-3 (21-25, 13-25, 18-25)

– 01/07: Italia – Lettonia 3-0 (25-14, 25-12, 25-15)

– 02/07: ore 18:00 Turchia – Lettonia

– 02/07: ore 21:00 Ucraina – Italia

– 03/07: ore 18:00 Lettonia – Ucraina

– 03/07: ore 21:00 Turchia – Italia

Pool II (Copertino)

– 01/07: Serbia – Polonia 3-0 (26-24, 25-18, 29-27)

– 01/07: Portogallo – Repubblica Ceca

– 02/07: ore 18:00 Polonia – Repubblica Ceca

– 02/07: ore 21:00 Serbia – Portogallo

– 03/07: ore 18:00 Repubblica Ceca – Serbia

– 03/07: ore 21:00 Polonia – Portogallo

Semifinali (Lecce)

– 05/07: ore 18, 1° Pool I – 2° Pool II

– 05/07: ore 21, 1° Pool II – 2° Pool I

Finali (Lecce)

– 06/07: ore 17.30, 3°-4° posto

– 06/07: ore 21, 1°-2° posto

