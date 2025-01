Lecce, Senatore Marti: “ Nomina di Vaccaro, garanzia per il territorio”

Il senatore Roberto Marti, accoglie con speranza la nomina del Procuratore Vaccaro: “Con la nomina di Ludovico Vaccaro a Procuratore Generale di Lecce, il nostro territorio ha guadagnato una garanzia di competenza e impegno nella lotta per la giustizia. Vaccaro, con la sua vasta esperienza e i risultati ottenuti durante il suo mandato a Foggia, rappresenta una figura di spicco che saprà affrontare le sfide che ci attendono con determinazione e professionalità.

In un momento in cui la sicurezza e la legalità sono temi cruciali per la nostra comunità, sono certo che il suo operato contribuirà a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Auguro a Ludovico Vaccaro un proficuo lavoro e sono sicuro che saprà raccogliere l’eredità del suo predecessore, continuando a garantire una giustizia efficace e tempestiva per il Salento, Brindisi e Taranto. La sua nomina è un passo importante verso un futuro migliore per il nostro territorio.”conclude Marti

Maria Teresa Carrozzo