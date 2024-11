Utin, nuovi accordi per affrontare carenza medico

TARANTO: In riferimento all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale UTIN dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, la direzione strategica di ASL Taranto intende comunicare quanto segue.

L’Unità di Terapia Intensiva Neonatale prosegue regolarmente l’attività assistenziale. Data la carenza di organici e per assicurare la continuità assistenziale anche nei prossimi mesi, in mattinata è stata sottoscritta una convenzione con l’Azienda ospedaliera del Policlinico di Bari, per l’espletamento dei turni di guardia in favore delle strutture complesse di Pediatria e di Neonatologia del Santissima Annunziata, che prevede prestazioni di guardia pediatrica neonatologica e di terapia intensiva neonatale. Durante le attività i medici specialisti del Policlinico coinvolti si integreranno con i medici pediatri e i neonatologi intensivisti delle due strutture tarantine del Santissima Annunziata.

Analoga convenzione è stata siglata stamane anche con l’Ospedale Generale Regionale “Miulli”, che prevede il coinvolgimento di medici specialisti pediatri e neonatologi del Miulli nell’attività assistenziale dell’UTIN del presidio tarantino.

Il 4 e 5 dicembre 2024 si espleterà, inoltre, il concorso pubblico Asl Taranto per dirigenti medici, disciplina neonatologia, a tempo indeterminato.

