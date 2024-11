Ex Ilva Taranto, autotrasportatori bloccano portineria C

Un gruppo di autotrasportatori tarantini questa sera ha bloccato la portineria C dí Acciaierie d’Italia per evitare l’ingresso degli autotrasportatori che si sono aggiudicati la gara “con un ingiusto ribasso”, spiegano. Si è trattato di una manifestazione spontanea e autonoma, senza sigle sindacali. È durata un paio di ore, fino alle 20.00, orario in cui i cancelli vengono chiusi dall’azienda.

