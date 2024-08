US Lecce, Pelmard: “Intesa totale col direttore Corvino”

Lecce – E’ stato presentato alla stampa il jolly difensivo Andy Pelmard arrivato nel Salento attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e un certo numero di presenze. Il direttore tecnico Pantaleo Corvino associa subito l’operazione a quella di Gendrey di tre anni fa tanto per l’età, quanto per il ruolo e la nazionalità. Come sottolinea Corvino nonostante Pelamard possa ricoprire sia il ruolo di centrale che il ruolo di terzino ma sottolineando le carattersitiche del neo giallorosso evidenzia i chilometri percorsi e quindi amettendo che è stato preso in qualità di terzino. Andy Pelmard si dice entusiasta della sua nuova avventura: “Ho accettato con entusiasmo l’offerta del Lecce”. “Le mie caratteeristiche principali sono la rapidità, sono molto esplosivo e vado molto forte nel lungo”. “E’ stata una trattativa molto veloce, ci siamo trovati subito d’accordo su mentalità e obiettivi”. “Il campionato svizzero mi è servito per la mia crescita professioale, ho fatto le mie prime esperienze al di fuori della Francia e sono cresciuto tanto nel mio ruolo difensivo e quindi esaltare la mia figura a livello europeo. Sono cresciuto anche a livello caratteriale potendo confrontarmi con altri giocatori importanti”. “Il mio obiettivo principale è convincere il mister ma sarò a disposizone dell’allenatore in toto”. “Per quanto concerne il mio adattamento al sistema di gioco di mister Gotti sono convinto che saprò adattarmi ed essere funzionale al progetto tattico.”

