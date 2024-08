Virtus Francavilla, Ancona e Riccione battuti nel Memorial “Bernardo Cassese”

Tante ottime indicazioni per la Virtus Francavilla che sotto il sole di Riccione si aggiudica la prima edizione del memorial Bernardo Cassese disputato al “Nicoletti”, nella turistica cittadina della Riviera, contro i padroni di casa dello United e l’Ancona, formazioni che prenderanno rispettivamente parte ai prossimi Girone D e Girone F di Serie D. Vittoria di misura sui romagnoli nei primi quarantacinque minuti del triangolare per i biancazzurri, in pettorina rosa fluo. Al 2′ tentativo di Sosa che impegna Kiri. Al 16′ Bonavolontà serve l’attaccante argentino che conclude alto. 21′, gran recupero di Mbaye, Marconato poggia per Bonavolontà che apre un delizioso corridoio per Gjonaj, palla di un soffio a lato. Al 40′ il gol dei tre punti, al termine di un’azione confusa l’ex Casarano si fa perdonare freddando i padroni di casa, è Gjonaj il mattatore del Riccione. Al 43′ errore di D’Angelo, Sosa lascia partire il destro ma trova la risposta di Kiri. Ginestra conferma il 4-3-3 iniziale e dieci undicesimi anche contro l’Ancona, i pugliesi passano dopo un minuto e mezzo, angolo di Marconato per la testa di Bonavolontà, gran parata di Suarez Santos che non può nulla, però, sulla ribattuta del centrocampista biancazzurro, altro timbro per lui in questo fruttuoso precampionato. La Virtus è scatenata, al 10′ arriva il raddoppio: la torsione di testa di Sosa fulmina l’estremo difensore dorico. La squadra di Ginestra corre il primo pericolo del triangolare al 13′, imbucata di Sambou, muro di Cevers che dice di no. Al 23′ il tris, Lanzolla tiene vivo il corner del giovane Martina, capocciata di De Nova insacca la rete del 3-0. Al 36′, sempre da calcio piazzato, Rovinelli infligge a Cevers l’unico dispiacere di giornata. La Virtus Francavilla batte 3-1 l’Ancona, che in precedenza aveva superato per due reti a zero lo United Riccione. A capitan Allegrini il simbolico trofeo del I memorial Bernardo Cassese, ma quel che conta è che la squadra di Ginestra c’è e marcia a grandi falcate verso l’esordio in Coppa del 25 agosto contro l’Ugento.

FORMAZIONE vs UNITED RICCIONE (4-3-3): Cevers; Costantino, Lanzolla, Allegrini, Lambiase; Mbaye, Bonavolontà, Marconato; Pinto, Sosa, Gjonaj. All. Ginestra.

FORMAZIONE vs ANCONA (4-3-3): Cevers; Costantino, Lanzolla, De Nova, Lambiase; Mbaye, Bonavolontà, Marconato; Pinto, Sosa, Gjonaj. All. Ginestra. Subentrati: Rizzo, De Luca, Errico, Thiam, Latagliata, Serio, Boviglio, Martina.

