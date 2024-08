Eccellenza, Promozione, Coppa Italia e campionato di C1 di Futsal in esclusiva sulle reti del Gruppo Editoriale Distante

Tutto il calcio regionale sulle reti del Gruppo Editoriale Distante per il settimo anno consecutivo. I diritti di diffusione del Campionato Regionale di Eccellenza, abbinato anche quest’anno al title sponsor Signorbet.news, del Campionato Regionale di Promozione e del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 e della Coppa Italia Regionale sono stati acquisti in esclusiva dal Gruppo Editoriale Distante che trasmetterà ogni weekend il meglio di queste competizioni. Dal Gargano al Tacco d’Italia uno sforzo importante e un impegno costante per rendere fruibili, in chiaro e gratuitamente, gli incontri delle realtà pugliesi impegnate nei campionati organizzati dalla Lnd Puglia. Centri di quasi 100mila abitanti che vogliono tornare nei campionati nazionali, piccoli centri ormai habitué dei tornei regionali e società esordienti che vogliono diventare protagoniste, tutte in diretta sui nostri canali.

Si parte domenica 25 agosto con la prima gara di Eccellenza. I palinsesti delle gare in programma saranno comunicati ogni settimana sul nostro sito www.antennasud.com e sui nostri canali social.

Siamo orgogliosi di associare il nostro nome a quello delle società pugliesi per il settimo anno consecutivo – dichiara l’editore Domenico Distante – Il calcio non è solo quello dei grandi club e delle competizioni internazionali ma anche quello che, con tanti sacrifici, i presidenti e i dirigenti dei club dei piccoli centri portano avanti ogni settimana, andando incontro a tutti gli impegni organizzativi che un club di un campionato dilettantistico presenta. Vogliamo stare accanto anche a loro, offrirli la giusta visibilità e la grande importanza che meritano. Cercheremo di accompagnare il grande sforzo della Lnd Puglia, che conta migliaia di tesserati e muove una macchina di centinaia di migliaia di persone tra calciatori, dirigenti, tifosi e semplici appassionati e di rendere fruibili, gratuitamente e attraverso tutte le nostre piattaforme, in digitale terrestre e in streaming, il maggior numero di eventi possibili perché il Gruppo Editoriale Distante possa continuare ad essere la casa del calcio pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author