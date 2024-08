US Lecce, Corvino: “Coulibaly completa un centrocampo importante”

Lecce – Il direttore tecnico Pantaleo Corvino al termine della cofnerenza di presentazione di Andy Palmard ha parlato del mercato, delle tessere mancanti e di chi è in procinto di essere ufficializzato come Coulibaly: “Coulibaly verrà ufficializzato a breve, appena finirà di svolgere le visite mediche. Come avevo anticipato il nostro lavoro di completamento della rosa è teso ad avere due pedine per ruolo: gli arrivi di Pelmard e Coulibaly sono proprio in tal senso. Ora dobbiamo lavorare per un vice Baschirotto, un vice Gaspar e un vice Krstovic.”. “Per quanto concerne la penuria di calciatori, soprattutto in certi ruoli come il difensore centrale o l’attaccante, sicuramente è attinente alla perdita di appeal del calcio italiano. Inoltre sicuramente la qualità dei calciatori è diminuita rispetto a prima.”. “Per quanto concerne i giovani, come McJannet, posso pensare che esistano percorsi come quelli di Gonzalez e Berisha. Improvvisamente, senza nessun preavviso, diventano protagonisti in prima squadra. Sono valutazioni solitamente in accordo tra società e allenatore ma, in taluni casi, la società cerca di sottolineare la propria idea su qualche calcaitore. Vedremo cosa accadrà con McJannet.”. “Per quanto concerne le possibili offerte in uscita noi non possiamo rifiutare offerte “folli” che dovessero arrivare per qualche nostro giocatore. Sicuramente più ci avviciniamo alla fine del mercato e più queste offerte dovrebbero essere davvero irrinunciabili.”

