US Lecce, Frederic Guilbert in Salento: visite e poi firma

Lecce – Dopo il centrale francese Gaby Jean, è arrivato nel Salento anche il terzino destro Frederic Guilbert. L’ex Strasburgo, in realtà, rappresent aun vero e proprio jolly se si considera che in passato ha ricoperto i ruoli anche di centrale difensivo, terzino sinistro e mezz’ala destra. Guilbert è giunto nel Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla società di via colonnello Costadura.

