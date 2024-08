Cerignola, proseguono i contatti per l’ex Virtus Francavilla Cisco

Il mercato del Cerignola potrebbe non essersi ancora concluso, uno degli obiettivi del ds Elio Di Toro rimane Andrea Cisco, esterno sinistro del Sudtirol. I gialloblù lo seguono da inizio estate, pur avendo altre priorità, e starebbero valutando la fattibilità dell’operazione, i contatti proseguiranno anche nelle prossime ore. Il classe ’98 ex Virtus Francavilla non è finora mai sceso in campo in questo avvio di stagione tra Coppa Italia e Serie B.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author