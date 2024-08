Acquisto Taranto FC, Aps Taras: ‘Si ritira il gruppo barese’

L’Aps Taras ha comunicato di aver ricevuto un aggiornamento dal gruppo imprenditoriale barese che aveva mostrato interesse per l’acquisizione del Taranto FC 1927. Il referente, incontrato dall’associazione la scorsa settimana, ha informato che, al momento, non ci sono le condizioni necessarie per avviare una trattativa volta all’acquisto delle quote di maggioranza del club.

Le motivazioni sono legate principalmente alla mancanza di tempi adeguati per affrontare un impegno di tale portata, considerando che la stagione è già iniziata e che il valore della rosa è stato notevolmente ridimensionato rispetto ai primi contatti avvenuti a inizio agosto. Inoltre, permane incertezza riguardo alla situazione economico-finanziaria del club, in attesa dei documenti di bilancio aggiornati al 30 giugno 2024, fondamentali per una valutazione più precisa degli scenari futuri.

Il supporters’ trust, che nelle ultime settimane si è impegnato per facilitare l’ingresso di nuovi investitori nel club, ha ribadito che continuerà a operare nel rispetto dei suoi compiti statutari. L’associazione ha inoltre ricordato che spetta a Massimo Giove, attuale proprietario del Taranto FC, chiarire le sue intenzioni e definire le condizioni a cui intende cedere le quote societarie di sua proprietà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author