Leo Ragno alla Soccer Trani, la scommessa del tipster e della società

Dalle scommesse sportive sui social alla scommessa del calcio tranese. Leo Ragno, tra i più affermati tipster e match analyst del panorama italiano, torna in campo nella sua città natale, firmando un contratto a costo zero per la Soccer Trani. Ragno, classe ’90, ha scelto di scommettere sulla società tranese, promettendo di dare un contributo non solo in campo ma anche fuori, creando hype intorno alla Soccer Trani e dando visibilità alla compagine sportiva grazie alle centinaia di migliaia di follower collezionati sui suoi social.

Pronta a scommettere su Ragno anche la Soccer Trani, alla cui guida c’è Giovanni di Leo, primo allenatore del tipster sin dalla sua infanzia.

Sul ritorno al calcio giocato nello stadio di Trani, attualmente inagibile a causa del deterioramento del manto erboso, c’è ottimismo da parte della società e dell’analista sportivo.

