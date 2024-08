Virtus Francavilla, in arrivo dal Napoli un centrocampista offensivo classe 2004

Il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Francesco Montervino, è al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Ciro Ginestra. Come raccontato già nei giorni scorsi, la società biancazzurra approfitterà degli ultimi giorni di mercato per mettere a segno ancora due o tre colpi. Il primo di questi pare sia in dirittura d’arrivo, e vedrà protagonista il giovane Alessandro Spavone, centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Napoli. Spavone, prodotto del settore giovanile dei partenopei, ha vissuto la propria prima esperienza fra i grandi nel corso della prima metà della passata stagione, in cui ha militato in forza al Pro Vercelli, nel girone settentrionale di Lega Pro. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, l’affare è in chiusura. Nei prossimi giorni, a ridosso del gong di fine mercato, ci sarà l’all-in su un attaccante da alternare con Sosa, e che proprio come l’ex Monopoli dovrebbe arrivare dalla Serie C.

