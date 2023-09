US Lecce, D’Aversa: “Le mie valutazioni terranno conto delle gare ravvicinate”

Lecce – Vigilia di big match per i giallorossi di D’Aversa che domani a Torino affronteranno i bianconeri di Massimiliano Allegri reduci dalla brutta sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo. Lecce che invece si presenterà all’Allianz Stadium precedendo in classifica proprio la Juve forte del suo meraviglioso terzo posto. Il tecnico giallorosso, come sempre, cerca di riportare alla giusta dimensione l’attuale posizione consapevole della sfida della gara: “La Juventus è una squadra che non avendo coppe punterà forte sul campionato e quindi la trasferta a Torino presenterà difficoltà ulteriori rispetto ad una normale sfida contro la Juventus.” – “Le scelte che andrò a fare terranno in considerazione sfide ravvicinate che ci hanno visti impegnati venerdì, martedì e nuovamente sabato. Quindi valuterò chi potrà essere più prestativo in queste gare consecutive”.

Alla domanda sulla possibilità di utilizzare Baschirotto come terzino per avere un’arma difensiva in più sui calci piazzati il tecnico leccese ha fatto capire che considera per quel ruolo Gendrey e Venuti, sebbene la Juventus sui calci piazzati porta in area calciatori strutturati con chili e centimetri importanti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp