Barletta, il rammarico di Ginestra dopo il pareggio contro il Gallipoli

BARLETTA – Il Barletta sbatte su due legni e il Gallipoli lascia il Puttilli con uno 0-0 che riscatta il ko di Fasano. Biancorossi più volte vicini al gol: incrocio dei pali di Silvestri, traversa di Marconato, chances per Schelotto, Lobosco, Venanzio e Inguscio. Ginestra rammaricato per la mancata vittoria, ma per il tecnico campano resta la buona prestazione davanti ai soliti 5000 spettatori.

Mister di casa soddisfatto per l’impatto di Silvestri, alla prima da titolare dopo i problemi alla schiena. Marsili fuori per problemi fisici, Marilungo all’esordio a partita in corso. Barletta atteso adesso dal Nardò. Granata in crisi dopo la sconfitta di Gravina, a Matino i biancorossi proveranno a conquistare i primi punti in trasferta della stagione.

