US Lecce, dal 1 gennaio almeno due giallorossi saranno via per la Coppa d’Africa

Lecce – L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Lameck Banda e Ahmed Touba sono stati convocati in Nazionale in occasione della Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa D’Avorio. Banda sarà impegno con Zambia nel Gruppo F dove affronterà: Repubblica Democratica del Congo (17/01), Tanzania (21/01) e Marocco (24/01). Touba con l’Algeria disputerà le gare nel gruppo D dove affronterà: Angola (15/01), Burkina Faso (20/01) e Mauritania (23/01).

Entrambi i calciatori raggiungeranno i raduni delle rispettive Nazionali in data 1 gennaio 2024.

Contestualmente si comunica che il calciatore Hamza Rafia è stato pre convocato dalla Nazionale tunisina sempre in occasione della Coppa d’Africa. La Tunisia sarà impegnata nel Gruppo E dove affronterà: Namibia (16/01), Mali (20/01) e Sudafrica (24/01).

