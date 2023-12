Barletta, rescinde Marilungo

BARLETTA – Scossone di mercato in casa Barletta, con Guido Marilungo che lascia Barletta subito dopo il gol segnato a Fasano. L’attaccante ha rescisso consensualmente il suo contratto con i biancorossi, con l’annuncio ufficiale atteso a breve dal club di via Vittorio Veneto.

L’arrivo di Marcello Pitino nelle vesti di direttore sportivo e Dino Bitetto come allenatore potrebbero modificare il volto del Barletta, con gli ultimi giorni di mercato che si potrebbero rivelare determinanti in tal senso. Marilungo si aggiunge ai già noti Evangelista e Glorioso, le cui rescissioni sono state annunciate lunedì. Non sono esclusi altri tagli eccellenti in rosa, da rimpiazzare con nuovi innesti al fotofinish della sessione invernale.

