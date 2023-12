Serie C/C, gli arbitri designati per la 19a Giornata

Gli arbitri designati per la 19a Giornata, ultima del Girone d’andata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre.

Venerdì 23/12/2023

PICERNO-JUVE STABIA (ore 18.30): Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Andrea Zezza di Ostia Lido

IV: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

TURRIS-BRINDISI (ore 18.30): Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Diego Peloso di Nichelino

IV: Giuseppe Lascaro di Matera

CROTONE-AVELLINO (20.45): Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Mario Pinna di Oristano

IV: Valerio Vogliacco di Bari

MESSINA-MONOPOLI (20.45): Adolfo Baratta di Rossano

Assistenti: Nicola Di Meo Nichelino e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo

IV: Cataldo Zito di Rossano

TARANTO-LATINA (20.45): Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Roberto Meraviglia di Pistoia

IV: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Sabato 23/12/2023

SORRENTO-CASERTANA (16.30): Mattia Ubaldi di Roma 1

Asssitenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

IV: Riccardo Tropiano di Bari

BENEVENTO-CATANIA (18.30): Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Francesco Romano di Isernia

IV: Andrea Recupero di Lecce

FOGGIA-MONTEROSI (18.30): Gianluca Catanzaro di Catanzaro

Assistenti: Antonio Aletta di Avellino e Luigi Ingenito di Piombino

IV: Gabriele Zangara di Catanzaro

GIUGLIANO-CERIGNOLA (20.45): Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia e Michele Decorato di Cosenza

IV: Matteo Giudice di Frosinone

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA (20.45): Giorgio Bozzetto di Bergamo

Assistenti: Maurizio Barbiero di Campobasso e Bruno Galigani di Sondrio

IV: Martina Molinaro di Lamezia Terme

