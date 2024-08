US Lecce, accordo con la Salernitana ad passo per Coulibaly

Lecce – Sembra ormai a un passo l’accordo tra l’US Lecce e la Salernitana per Lassana Coulibaly. Il centrocampo giallorosso dopo la partenza di Blin, l’indisponibilità di Gonzalez legata alla sua mancata idoneità medica per problemi cardiaci e l’imminente partenza di Maleh di ritorno a Empoli, necessità di muscoli e centimetri per affrontare la nuova stagione. Lo stesso Kaba, di rientro dal lungo stop per infortunio, non può essere considerato pronto per l’inizio della stagione. Così, Pantaleo Corvino ha trovato l’accordo con la Salernitana del ds leccese Gianluca Petrachi sulla base di 2 milioni di euri per portare il calciatore nel Salento.

