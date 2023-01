Roma – La protesta dei lavoratori ex ilva prende corpo alle 14 davanti al mise. Il grido e’ unanime: “via da Taranto” gridano. I sindacati i lavoratori sono convinti che oggi serva solo una cosa a Taranto e all”acciaieria: L’ingresso dello stato come socio di maggioranza e un piano industriale che possa risollevarla. Inizia l’icontro, l’ennesimo che si aggiornerà tra un mese. Da qui la notizia di un tavolo permanente sull’ex ilva che accompagnerà il rilancio industriale e di riconversione ambientale di tutto il sito siderurgico, con gli stabilimenti connessi, anche quelli presenti in altre regioni, e con la finalità anche, ma non solo, di siglare un accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area di Taranto con la portualità, la logistica, altri insediamenti industriali.

