FOGGIA – Lo scioglimento per mafia dei Comuni”: è questo il tema del terzo incontro organizzato dall’Università di Foggia nell’ambito de “La città che vorrei” il nuovo progetto che l’Università di Foggia sta promuovendo sul tema dell’antimafia sociale, in un mai interrotto dialogo che ha visto l’Ateneo, nei mesi scorsi, impegnato in molteplici iniziative sulla legalità e volte a comprendere il fenomeno nelle varie stratificazioni con la presenza dei maggiori esperti dal punto di vista giudiziario, sociale ed economico.