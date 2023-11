Ultras in transito da Brindisi creano tensioni in area di servizio

Momenti di tensione domenica mattina in due diverse stazioni di servizio di Brindisi dove, presumibilmente, un gruppo di tifosi (ancora da indentificare) in trasferta che transitava da Brindisi ha lanciato bombe carta e creato il panico tra automobilisti e clienti. Il primo episodio si è verificato nei pressi del rione Bozzano, sulla statale che collega Lecce con Brindisi, alle porte della città. Il secondo nella stazione Agip sulla Brindisi – Bari, tra lo svincolo per il rione Paradiso e quello che porta in aeroporto. Fortunatamente non ci sono feriti. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti. Fondamentale in questo senso il pronto intervento della polizia, allertata dai residenti e automobilisti, che ha disperso i facinorosi ed evitato che la situazione degenerasse. La Questura di Brindisi ha segnalato immediatamente gli episodi ai colleghi di altre questure e alla Prefettura tant’è che sono stati disposti servizi di controllo straordinari sulle strade per evitare incroci tra ultras.

