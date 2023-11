Questure pugliesi, ecco gli ultimi movimenti dei dirigenti

ROMA – Avvicendamenti e subentri, negli ultimi giorni si sono registrate alcune importanti novità sui trasferimenti di dirigenti delle Questure pugliesi.

Le ultime novità riguardano il Dott. Eugenio Ferraro, nuovo Vicario del Questore di Brindisi, proveniente da Sondrio.

Prenderà il posto della dott.ssa Angela Ciriello, la quale assumerà un importante incarico presso la direzione centrale per l’immigrazione della Polizia di Stato.

Un ritorno in Puglia invece per Francesco Triggiani che sarà il Vicario del Questore di Lecce, rientra in Puglia dopo la proficua esperienza in Toscana a Prato.

Infine un ulteriore incarico per il dirigente pugliese Fabio Abis, lascia il reparto Mobile di Roma per andare ad assumere l’incarico di direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Telecomunicazioni e reparti Speciali della Polizia di Stato.

