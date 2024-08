Ugento, Oliva: “Contento della prestazione su un campo difficile”

Mimmo Oliva, tecnico dell’Ugento, ha parlato così dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Francavilla: “Sono contento della prova offerta dai miei ragazzi, abbiamo disputato una bella partita, soprattutto dopo i primi 15′-20′. Quando si perde non fa mai contenti, ma abbiamo fatto una bella partita. Dalla metà in su del primo tempo abbiamo meritato il vantaggio e potavamo fare di più. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato bene, ma si poteva sfruttare più di qualche occasione. Essere venuti qui e aver fatto una prestazione del genere ci ha fatto davvero onore”.

Sul ritorno nella sua Francavilla: “Io ho giocato su questo campo, sono un francavillese, ho dei parenti qui. Vi ringrazio, mi ha fatto piacere e vi auguro tante belle cose”.

