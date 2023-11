Ufficio Scolastico Provinciale BAT, attesa per la definizione del personale

BARLETTA – Ufficio Scolastico Provinciale della BAT operativo entro il mese di febbraio, con docenti e personale degli istituti della sesta provincia pugliese che potranno finalmente rivolgersi allo sportello di competenza senza arrivare a Bari e Foggia. Dopo l’annuncio del presidente della provincia Bernardo Lodispoto e la collaborazione con il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, Federazione Lavoratori della Conoscenza e CGIL puntano l’attenzione sul personale giuridico e amministrativo che sarà impiegato nella nuova struttura.

«Il nuovo ufficio dovrebbe essere composto da circa 15 unità già in servizio tra istruttori e funzionari amministrativi – spiega in un comunicato il segretario regionale Ezio Falco – ma le mansioni dovranno essere implementate da ulteriore personale per garantire la regolare ed efficiente fruizione del servizio da parte dei docenti e non solo».

Fondamentale il piano d’azione in vista dell’anno scolastico 2024/2025. La BAT, in questo momento, conta 62 scuole, di cui 4 assegnate in reggenza. Dopo le operazioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale si prevede che scenderanno a 56. Una diminuzione che non comporterà la chiusura dei plessi, ma la rideterminazione del numero degli uffici, con annessa mobilità logistica di classi e personale.

Ad ospitare l’ufficio scolastico provinciale sarà Palazzo San Domenico, a Barletta. I lavori per l’impianto di climatizzazione sono prossimi al completamento, con il resto delle strumentazioni già disponibile per avviare le attività.

