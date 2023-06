Ufficiale. Pizzulli rinnova con il Martina Calcio

Il Martina Calcio comunica di aver affidato, per il quarto anno consecutivo, il ruolo di allenatore della Prima Squadra a Massimo Pizzulli.

Il tecnico classe ’72, con un passato anche da calciatore con i biancazzurri negli anni della C2 e della C1, sarà ancora alla guida del Martina dopo l’ottavo posto della scorsa stagione in Serie D e la vittoria dei play-off nazionali contro l’Akragas due anni fa.

Le dichiarazioni di mister Pizzulli dopo la riconferma

“Il segno del Martina mi è rimasto già dagli anni della Serie C. Con i presidenti Lacarbonara e Soldano abbiamo cominciato un percorso e tutti vogliamo sognare. Abbiamo portato il Martina in D, abbiamo confermato la categoria in un campionato difficilissimo. Abbiamo regalato tante emozioni. Per sostenere il grande sogno, serve l’aiuto di tutti.”

