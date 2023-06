FOGGIA – Sono ore di attesa in casa Foggia e come già capitato nell’ ultimo mese e mezzo il silenzio stampa è imperante, un silenzio interrotto solo dalla conferenza stampa di addio di Delio Rossi, ma che non ha visto coinvolta la società. Questa volta la sensazione è che si stia giocando una partita a scacchi e che il presidente Nicola Canonico attenda solo notizie da Roma prima di muoversi. Muoversi sia per un eventuale ricorso qualora in caso di mancata iscrizione del Lecco non ripescassero il Foggia e sia per la scelta del nuovo allenatore perché molto dipenderà dal campionato di appartenenza. L’ex dirigente di lega pro Marcello Vulpis intervenuto in una trasmissione sportiva di una tv locale ha sottolineato la candidatura dei rossoneri per la serie B. Queste le sue dichiarazioni: Se fosse confermato che la documentazione del Lecco fosse incompleta o che tutto non sia arrivato nei tempi previsti che ricordo sono perentori, dispiace sportivamente parlando perché hanno conquistato sul campo il diritto a essere promossi, ma siccome le regole sono uguali per tutti, se appunto ciò dovesse essere confermato e quindi si liberasse questo quarto slot che è di competenza della Lega ritengo sia giusto, corretto e in linea con le norme attuali ma soprattutto in linea col buon senso che deve essere sempre la luce , il faro in qualsiasi scelta, insieme con il rispetto delle norme chiaramente, che sia il Foggia a prendere il posto eventuale del Lecco”. Insomma senza false illusioni una speranza di salire in B per il Foggia c’è, ma tutto dipenderà dall’ammissione della domanda del Lecco. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

