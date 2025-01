Ufficiale: Foggia, un esterno scuola Empoli è il primo innesto

In attesa dell’ingaggio di Dutu, il Foggia ha definito, pochi minuti fa, quello del giovane Giuseppe Brugognone che arriva al club rossonero con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.

Brugognone, ecco il profilo

Si tratta di un giovanissimo esterno d’attacco classe 2005 di proprietà dell’Empoli. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Palermo, per poi passare al Benevento ed infine all’Empoli che, attualmente, detiene il suo cartellino. In questa stagione, Brugognone fa il suo esordio in Serie C, vestendo la maglia del Sestri Levante dove è sceso in campo 9 volte.

