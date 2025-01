Taranto, ufficiale: Mastromonaco è un nuovo calciatore del Renate

Il Renate ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Gian Luca Mastromonaco dal Taranto.

Il comunicato del club lombardo:

“A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dal Taranto Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gian Luca Mastromonaco. Esterno di centrocampo nato a Borgomanero (NO) il 4 gennaio 2000, è cresciuto nel vivaio dell’Inter, prima di completare il percorso giovanile tra Pro Vercelli e Carpi. Dopo una prima avventura Senior in Eccellenza con la maglia del Tolentino, dall’estate del 2020 si lega al Taranto, club di cui diventerà un simbolo. Nelle ultime cinque stagioni, quattro delle quali in Lega Pro, ha totalizzato 144 presenze con i rossoblu ionici, impreziositi da 15 assist (5 in questo campionato in 21 partite).

A Gian Luca, che ha firmato un contratto che lo legherà in nerazzurro fino al 30 giugno 2026, va il nostro caloroso benvenuto ed un forte in bocca al lupo per questa esperienza con le pantere.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author