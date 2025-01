Foggia, non solo Dutu: in arrivo anche Brugognone dall’Empoli

Il Foggia si appresta a chiudere il primo colpo in entrata sul mercato: la società rossonera è vicina all’ingaggio di Eduard Dutu, difensore classe 2001 di proprietà del Pineto, con trascorsi nel Francavilla, nell’Ancona e nel Gubbio. Trattativa in stato avanzato e calciatore pronto a trasferirsi in Puglia a titolo definitivo. Meglio tardi che mai, insomma, anche se comunque la città continua ad attendere altri rinforzi entro la fine della sessione invernale. Uno di questi dovrebbe essere il giovane Giuseppe Brugognone, esterno sinistro di attacco classe ‘2005 di proprietà dell’Empoli, ma al Sestri Levante in Serie C nella prima parte di stagione.

Sul fronte uscite, si allontana l’addio di Emmanuele Salines. Il difensore è legatissimo alla maglia rossonera, ma, com’è ormai noto da tempo, era stato posto in cima alla lista dei desideri del Monopoli di mister Colombo, capolista del Girone C di Serie C. Il Gabbiano, però, preso atto di quanto l’operazione fosse complicata, ha scelto di virare con decisione su Kevin Miranda, classe 2003 in uscita dal Sassuolo con cui nelle scorse ore è stato trovato un accordo; complicata a questo punto, una partenza del classe 2000, desideroso di rimanere a Foggia fino alla fine della stagione per poi magari misurarsi con un’esperienza in una categoria superiore.

Nel frattempo, sul campo, la squadra allenata da mister Zauri continua a preparare il prossimo appuntamento di campionato. Domenica i satanelli ospiteranno allo Zaccheria, nella seconda apparizione consecutiva tra le mura amiche, l’altra capolista del raggruppamento, il Benevento di Auteri, tecnico che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe giocarsi la panchina dopo i recenti risultati negativi. L’occasione ideale per allontanare una volta per tutte la zona pericolo e per tentare l’assalto a quella playoff, attualmente distante appena tre lunghezze.

