Cerignola, si avvicina il ritorno di Filippo D’Andrea

L’accordo tra i due club è chiuso, resta da limare qualche dettaglio: Filippo D’Andrea torna al Cerignola. Il calciatore che si era trasferito in Sicilia la scorsa estate (consentendo al Cerignola di fare un’importante plusvalenza) sembra, dunque, in procinto di rientrare alla corte del Presidente Nicola Grieco e del ds Elio Di Toro. Da capire bene la formula del contro-trasferimento anche se si starebbe ragionando sulla base del prestito. In ogni caso, ormai, sembra solo una questione di ore per il rientro di D’Andrea in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author