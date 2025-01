Colpo Monopoli, è fatta per Kevin Miranda

Come anticipato in mattinata, il Monopoli ha un nuovo difensore: Kevin Miranda. Un colpo importantissimo per il ds Marcello Chiricallo che si aggiudica un calciatore ricercatissimo anche in Serie B. Il classe 2003 arriva con la formula del prestito. Frenata, invece, almeno per ora, nella trattativa che porta a Salines del Foggia. Per Miranda si attende l’ufficialità in serata.

