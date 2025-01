Ufficiale: Fc Matera, arriva la firma di Gaeta in biancoazzurro

Tutto come previsto: Danilo Gaeta è un nuovo giocatore del Matera, adesso c’è anche l’annuncio ufficiale. Una trattativa che Antenna Sud vi ha anticipato nella giornata di lunedì, nel corso della trasmissione “Lunedì Puglia”.

Gaeta, la carriera del giocatore

Classe 1999, Danilo Gaeta è sicuramente un elemento importante per la Serie D. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Avellino, Gaeta è cresciuto calcisticamente tra le file della Salernitana, dove ha totalizzato anche due presenze in serie B. In seguito, indossa le maglie di Paganese, Fidelis Andria, Cavese, Casarano, Vibonese e Angri, con cui ha cominciato questa stagione.

Un’altra freccia nell’arco di Torrisi

Per un Coquin che saluta, ecco un Gaeta che arriva. Si tratta di un trequartista che può giocare anche come esterno d’attacco, ruolo che ha ricoperto anche ad Angri all’inizio di questa stagione. Con ben 265 presenze tra Serie C e D, il profilo di Gaeta è sicuramente importante per la corsa play off dei biancoazzurri.

