Bari, Pereiro ai dettagli: accordo con l’uruguaiano ad un passo

Manca veramente pochissimo per vedere Gaston Pereiro vestire la maglia del Bari. Il trequartista uruguiano, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Ternana nella seconda parte di stagione mettendo a segno 5 gol in 18 gare, sta per accordarsi con la società biancorossa con un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione fino al 30 giugno 2027. Pereiro completerebbe la batteria di trequartisti andandosi ad aggiungere a Falletti, Manzari, Bellomo, Lella e Sibilli, che potrebbe però lasciare Bari nell’ambito di uno scambio con Maggiore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author