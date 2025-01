Ufficiale: Fc Matera, risoluzione con un difensore e un portiere

Ancora saluti in casa biancoazzurra. In mattinata hanno chiuso la loro avventura con i lucani il difensore Michele Spinelli e il giovane portiere Vincenzo Grimaldi che hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto.

Spinelli, poche apparizioni per lui

Il difensore nativo di Cerignola, conclude la sua avventura in biancoazzurro con appena nove presenze e una rete realizzata, il 23 ottobre nel match contro la Real Acerrana una delle due partite che ha cominciato da titolare, l’altra contro il Nardò due settimane fa.

Saluta anche un baby portiere

Risoluzione anche per l’estremo difensore Vincenzo Grimaldi, classe 2006, arrivato in estate dal settore giovanile del Catanzaro. Nessuna apparizione in prima squadra per lui. Da qui, la decisione della risoluzione anticipata del prestito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author