Basket A2/M, Nardò piega Verona con uno scatto d’orgoglio

L’HDL Nardò Basket ritrova il successo superando di misura la Tezenis Verona (81-78) in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Una vittoria fondamentale per la squadra di coach Mecacci, che ritrova fiducia e punti pesanti in classifica, mentre le dirette concorrenti (ad eccezione di Livorno e Piacenza) cadono.

Un avvio incoraggiante

Mecacci schiera il quintetto base con Giuri, Mouaha, Woodson, Stewart Jr. e Iannuzzi. L’inizio è promettente: Nardò parte forte (9-2) con ritmi alti e grande intensità difensiva, costringendo coach Ramagli a un time-out. Verona reagisce, ma i granata trovano buone soluzioni offensive grazie a Zugno, Pagani e una schiacciata spettacolare di Ebeling. Il primo quarto si chiude sul 20-17.

Equilibrio e sorpassi

La Tezenis alza la pressione e impatta sul 22-22 con Faggian, mentre Nardò si affida a Mouaha e Stewart Jr. per restare avanti. Cannon firma il pari (29-29), poi Woodson si sblocca, ma Bartoli risponde per gli ospiti. Il secondo quarto è un continuo botta e risposta, fino al 40-38 dell’intervallo lungo. Al rientro, Woodson sale di colpi, ma Verona sfrutta la fisicità sotto canestro e chiude il terzo periodo avanti (54-57). Nardò soffre, ma non molla.

Finale al cardiopalma

Nel quarto decisivo, Mouaha e Giuri riportano i granata avanti (62-61). La tensione sale: Woodson colpisce da fuori, Mouaha si sacrifica in difesa strappando uno sfondamento. A 22 secondi dalla fine, con Nardò avanti di tre punti, Woodson è glaciale dalla lunetta. Verona prova l’ultimo assalto, ma il cronometro non concede più chance. Un successo sofferto e preziosissimo. Ora, sabato, si torna in campo a Cividale.

